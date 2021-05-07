ABD'de işsizlik oranı nisanda beklenenin aksine yüzde 6,1'e yükseldi
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ABD'de işsizlik oranı nisanda beklenenin aksine yüzde 6,1'e yükseldi

ABD'de işsizlik oranı nisanda beklenenin aksine yüzde 6,1'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,1'e tırmandı.

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,1'e tırmandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, nisanda 266 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 978 bin kişi artması öngörülüyordu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı artan aşılama, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve hükümetin sağladığı desteklerin etkisiyle yıl başından bu yana toparlanma gösteren istihdam hızı, söz konusu ayda yavaşlama kaydetti.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektör, eğlence ve konaklama, eğitim ile diğer hizmetler oldu. Geçici yardım hizmetleri ve kurye istihdamı ise bu dönemde düşüş kaydetti.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin şubat ve mart ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, şubatta tarım dışı istihdamdaki artış 468 binden 536 bine yükseltilirken, mart ayı verisindeki artış 916 binden 770 bine düşürüldü.

İşsizlik oranında beklenmedik artış

ABD'de işsizlik oranı ise nisanda 0,1 puan artarak yüzde 6,1'e tırmandı. Bu dönemde hafif bir değişim gösteren işsizlik oranının, yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyordu. İşsizlik oranı, martta yüzde 6 olmuştu.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 102 bin kişi artarak 9,8 milyona çıktı. İş gücüne katılım oranı, nisanda 0,2 puan artarak yüzde 61,7 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati nisanda 35'e çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise nisanda 30,17 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla mayıs ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma görülmüştü. Söz konusu toparlanma, 2020'nin sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasıyla yavaşlama kaydetmiş, uygulamaya koyulan yeni desteklerin ve azalan vaka sayılarının etkisiyle ocak ayı itibarıyla toparlanma göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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