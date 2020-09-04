ABD'de işsizlik oranı Mart ayından bu yana ilk defa yüzde 10'un altına düştü ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede Ağustos ayında 1,4 milyon kişinin işine geri dönmesi ile işsizlik oranının yüzde 10,2'den yüzde 8,4'e düştüğü duyuruldu.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede Ağustos ayında 1,4 milyon kişinin işine geri dönmesi ile işsizlik oranının yüzde 10,2'den yüzde 8,4'e düştüğü duyuruldu. ABD'de işsizlik oranı Mart ayından bu yana ilk defa yüzde 10'un altına düşmüş oldu.

Korona virüs salgının merkez üssü olan ABD'de işsizlik oranları düşmeye başladı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede Ağustos ayında 1,4 milyon kişinin işine geri dönmesi ile Temmuz'da yüzde 10,2 olan işsizlik oranının yüzde 8,4'e düştüğü duyuruldu. Açıklanan rakamlar ile ABD'deki işsizlik oranı Mart ayından bu yana ilk defa yüzde 10'un altına düşmüş oldu. Ülke çapında işgücüne katılım Ağustos ayında yüzde 0,3 artarak, hem iş piyasasında güçlenmenin hem de iş arayanlar arasında artan güvenin bir göstergesi olduğu belirtildi.

ABD ekonomisinin Nisan ve Ağustos ayı arasında dibe vurmasından bu yana iş kazanımları ve azalan işsizlik oranları art arda dördüncü ayda da devam ediyor. Salgın nedeni ile Mart ayı itibarıyla 20 milyondan fazla Amerikalı işini kaybetmiş ve işsizlik oranı ülke tarihinin en yüksek rakamı olan yüzde 14,7'ye yükselmişti. ABD'de Ağustos ayı istihdam raporu ise, geçen ay 1,2 ile 1,4 milyon iş artışı öngören özel sektör ekonomistlerinin beklentileriyle de uyumlu gerçekleşti. İşsiz Amerikalıların sayısı Şubat ayındaki korona virüs öncesi seviyenin hala 11,5 milyon üzerinde olmasına rağmen, ekonomi Ağustos ayı itibarıyla salgın nedeniyle kaybedilen işlerin kabaca 10,7 milyonunu kurtardı. Ağustos ayında ayrıca 5 haftadan daha kısa süredir işsiz olanlar ve 5 ila 14 hafta arasında herhangi bir yerde çalışmayanların da sayısında düşüşler yaşandı.

Başkan Trump, yeni rakamları paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelişmeleri "Harika İş Numaraları!" olarak nitelendirerek, "Ağustos'ta 1,37 milyon iş eklendi. İşsizlik oranı yüzde 8,4'e düştü. Vay canına, beklenenden çok daha iyi! Yüzde 10 düzeyi mümkün olabilenden daha hızlı ve daha derin bir şekilde kırıldı" dedi.

Ekonomik durgunluk birkaç yıl daha uzayabilir

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, "ABD'de özel sektör Haziran'da 4,7 milyon, Temmuz'da 1,5 milyon ve Ağustos ayında yalnızca 1 milyon yeni iş ekledi. Bu işlerin toparlanmasının yavaşladığını gösteriyor. Mevcut toparlanma hızı devam ederse, özel sektör istihdamının Covid -19 salgının Şubat ayı öncesindeki seviyelerine dönmesi 1 yıl sürebilir. İyileşme hızı yavaşlamaya devam ederse, kriz birkaç yıl daha uzayabilir. Salgından en çok etkilenen sektörlerden bazıları, Mart ve Nisan aylarında kaybedilen işçilerin çoğunu henüz kurtaramadı" ifadelerine yer verildi. Uzmanlar, yiyecek ve içecek endüstrisinin Nisan ayından bu yana 3,6 milyon işçiyi yeniden kazandığını ancak yine de Şubat ayına göre 2,5 milyon daha az işçiye sahip olduğunu belirtti.

Senato'da yaşanan derin tartışmalar sonrasında çıkmaza giren yeni ekonomik paket anlaşmazlığına değinen ekonomistler, işsizlik yardımlarının artırılması, konut korumaları ve nakit sıkıntısı çeken eyalet ve yerel yönetimlere daha fazla yardım çağrısında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA