ABD'de işsizlik oranı geçen ay yüzde 6,7 oldu
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ABD'de işsizlik oranı geçen ay yüzde 6,7 oldu

08.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:05
ABD'de işsizlik oranı geçen ay yüzde 6,7 oldu

ABD'de tarım dışı istihdam, geçen ay 140 bin kişi azalarak beklentilerin aksine düşüş gösterdi, işsizlik oranı yüzde 6,7 olarak kaydedildi.

ABD'de tarım dışı istihdam, geçen ay 140 bin kişi azalarak beklentilerin aksine düşüş gösterdi, işsizlik oranı yüzde 6,7 olarak kaydedildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, geçen ay 140 bin kişi azaldı. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 71 bin kişi artması tahmin ediliyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetin geçen yıl mayıs ayı itibarıyla normale dönmesiyle iş gücü piyasasında yaşanan toparlanma, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden sıkılaştırılan önlemlerle geçen yıl aralık ayında yavaşlama kaydetti.

Bu dönemde, eğlence, konaklama ve özel eğitimde yaşanan iş kayıpları, profesyonel ve ticari hizmetler, perakende ticaret ile inşaat sektörlerindeki işe alımlarla kısmen dengelendi.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın ekim ve kasım verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, ekimde tarım dışı istihdamdaki artış 610 binden 654 bine, kasım ayı verisindeki artış ise 245 binden 336 bine revize edildi.

İşsizlik oranı değişmedi

ABD'de işsizlik oranı ise geçen ay değişim göstermeyerek yüzde 6,7 seviyesinde gerçekleşti. Aralık 2020'de beklentilerin biraz altında kalan işsizlik oranının, yüzde 6,8 olacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 10,7 milyon olarak kaydedildi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 61,5 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati geçen ay 34,7 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise Aralık 2020'de 29,81 dolar olarak kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl mart ve nisan aylarında 22 milyonu aşkın kişi işini kaybetmişti. İşsizlik oranı da Kovid-19 salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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