ABD'de İşsizlik Maaşı Talebi Beklentinin Altında

NEW ABD'de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 284 binle beklentinin altında açıklandı.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 9 Eylül ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi azalarak 284 bine geriledi. Piyasaların işsizlik maaşı başvurularına yönelik beklentisi 300 bin düzeyindeydi.



Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvuru rakamı ise revize edilmeyerek 298 binde kaldı.





Veriler ayrıca, geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 9 Eylül haftasında 13 bin kişi artarak 263 bin 250'ye yükseldiğini ve 13 Ağustos 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.





Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 7 bin kişi azalarak 1 milyon 944 bine indi. Bir önceki haftaya ilişkin son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 milyon 940 binden 1 milyon 951 bine revize edildi.