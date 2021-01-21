ABD'de işsizlik maaşı başvurularında sınırlı düşüş
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ABD'de işsizlik maaşı başvurularında sınırlı düşüş

21.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:04
ABD'de işsizlik maaşı başvurularında sınırlı düşüş

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ocak ile biten haftada sınırlı bir düşüş göstererek 900 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ocak ile biten haftada sınırlı bir düşüş göstererek 900 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 26 bin kişi azalarak 900 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden verinin, 910 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 965 binden 926 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 23 bin 250 kişi artarak 848 bine yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 9 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 127 bin azalışla 5 milyon 54 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, söz konusu haftada düşüş göstermesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

Analistler, yüksek işsizlik maaşı başvurularının Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bir süre daha devam edebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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