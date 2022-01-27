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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yeniden düştü

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yeniden düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Ocak ile biten haftada piyasa beklentileriyle paralel olarak 260 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Ocak ile biten haftada piyasa beklentileriyle paralel olarak 260 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 22 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 30 bin kişi azalarak 260 bine geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantıyla artan vakaların etkisiyle 3 haftalık artışın ardından yeniden düşüş gösteren işsizlik maaşı başvuruları bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 286 binden 290 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 15 bin artarak 247 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 15 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 51 bin artışla 1 milyon 675 bine çıktı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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