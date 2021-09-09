ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesinde
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesinde
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Eylül ile biten haftada 310 bine inerek yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Eylül ile biten haftada 310 bine inerek yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 4 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 35 bin kişi azalarak 310 bine düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inen işsizlik maaşı başvurularının 335 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 340 binden 345 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin 750 azalarak 339 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 28 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 22 bin azalışla 2 milyon 783 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının aşılamadaki ilerleme ve işletmelerin yeniden açılmasıyla istikrarlı bir şekilde azaldığını ancak Kovid-19 vakalarındaki son artışın iş gücü piyasasındaki toparlanmayı kesintiye uğratma riski olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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