HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tekrar 1 milyonun üzerine çıktı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 106 bine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tekrar 1 milyonun üzerine çıktı
20.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:56

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 106 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 135 bin kişi artarak 1 milyon 106 bine çıktı.

Önceki hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düşen ancak geçen hafta tekrar bu seviyenin üstüne çıkan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 925 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 963 binden 971 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 57 milyonu aştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 79 bin kişi azalarak 1 milyon 175 bin 750'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 8 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 636 bin azalarak 14 milyon 844 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı Güncel
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti 3. Sayfa
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti 3. Sayfa
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 3. Sayfa
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü
Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Muharrem İnce Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Halit Ergenç Yeşim Salkım Sertab Erener
Spor Ali Koç Erol Bulut Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Antalya Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tekrar 1 milyonun üzerine çıktı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:24:07. #1.15#
title