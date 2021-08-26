ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son 5 haftada ilk kez artış gösterdi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son 5 haftada ilk kez artış gösterdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son 5 haftada ilk kez artış gösterdi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Ağustos ile biten haftada 353 bine çıkarak son 5 haftada ilk kez artış kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Ağustos ile biten haftada 353 bine çıkarak son 5 haftada ilk kez artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 21 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 353 bine yükseldi.

Art arda 4 hafta gösterdiği düşüşün ardından geçen hafta ilk kez artış kaydeden işsizlik maaşı başvurularının 350 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 348 binden 349 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin 500 azalarak 366 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 14 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 3 bin azalışla 2 milyon 862 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, geçen aylarda Kovid-19 salgını kaynaklı kısıtlamaların hafifletilmesi ve devam eden aşılama çalışmalarının etkisiyle iş gücü talebinde artış olduğunu, son dönemde Delta varyantıyla artan vakalar ve çalışacak eleman bulma sıkıntısı nedeniyle işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son 5 haftada ilk kez artış gösterdi - Haberler Ekonomi
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