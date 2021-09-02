ABD'de işsizlik maaşı başvuruları salgın döneminin en düşük seviyesine indi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları salgın döneminin en düşük seviyesine indi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları salgın döneminin en düşük seviyesine indi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Ağustos ile biten haftada 340 bine inerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Ağustos ile biten haftada 340 bine inerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 28 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi azalarak 340 bine düştü.

Kovid-19 salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen işsizlik maaşı başvurularının 345 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 353 binden 354 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin 750 azalarak 355 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 21 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 160 bin azalışla 2 milyon 748 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, ABD'de işletmelerin yeniden açılmasının ardından Kovid-19 salgınına ilişkin devam eden endişelere rağmen iş gücü piyasasında toparlanmanın sürdüğünü, salgın döneminde hayata geçirilen destek programlarının 6 Eylül'de son ermesiyle işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının gelecek haftalarda azalmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları salgın döneminin en düşük seviyesine indi - Haberler Ekonomi
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