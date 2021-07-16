ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Pandemi Öncesi Seviyesine Geriledi

ABD'de açıklanan resmi verilere göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 10 Temmuz'da sona eren haftada 26 bin kişi düşüşle 360 bine geriledi.

ABD'de açıklanan resmi verilere göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 10 Temmuz'da sona eren haftada 26 bin kişi düşüşle 360 bine geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 350 bin seviyesindeydi. Diğer taraftan, süregelen işsizlik başvuruları, 3 Temmuz'da biten haftada, 3, 24 milyon seviyesine geriledi.

Kaynak: Bloomberg

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre