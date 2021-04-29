ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş göstermeye devam etti
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş göstermeye devam etti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş göstermeye devam etti
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Nisan ile biten haftada 553 bine gerileyerek düşüş göstermeye devam etti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Nisan ile biten haftada 553 bine gerileyerek düşüş göstermeye devam etti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 553 bin oldu.

Piyasa beklentilerinden az düşüş gösteren verinin, 549 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 547 binden 566 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 44 bin azalarak 611 bin 750 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 17 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 9 bin artışla 3 milyon 660 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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