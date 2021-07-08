ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Temmuz ile biten haftada 373 bine çıkarak beklenmedik artış gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Temmuz ile biten haftada 373 bine çıkarak beklenmedik artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 3 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 373 bin oldu.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren verinin 350 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 364 binden 371 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 250 bin azalarak 394 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 26 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya göre 145 bin azalışla 3 milyon 339 bin olarak kaydedildi.

Ülkede işsizlik maaşı başvuruları 2 haftalık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki söz konusu artışın iş gücü piyasasındaki toparlanmanın tamamlanmaktan uzakta olduğuna işaret ettiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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