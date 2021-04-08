ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Nisan ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 744 bine yükseldi.

ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor
ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Nisan ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 744 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi artarak 744 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin aksine iki haftadır artış gösteren verinin, 680 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 719 binden 728 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 500 artarak 723 bin 750'ye çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları da 27 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 16 bin azalışla 3 milyon 734 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:07:39. #1.14#
title