ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı

18.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 861 bine yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 861 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 861 bin oldu.

Son haftalarda gösterdiği düşüş eğiliminin ardından piyasa beklentilerinin aksine artış kaydeden verinin, 765 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 793 binden 848 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 500 azalarak 833 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 6 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 64 bin azalışla 4 milyon 494 bin olarak kaydedildi.

İşsizlik maaşı başvuruları 4 haftanın en yüksek seviyesine tırmanırken analistler, söz konusu verinin iş gücü piyasasının toparlanmasının önünde uzun bir yol olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Erol Bulut Metin Oktay Osman Özköylü Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 17:31:27. #1.14#
title