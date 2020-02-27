ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri geride bıraktı

27.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:02

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Şubat ile biten haftada 219 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 bin kişi arttı.

Söz konusu başvuruların sayısı 22 Şubat ile biten haftada 219 bin oldu ve beklentileri geride bıraktı.

İşsizlik maaşı başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi 212 bin olarak belirlenmişti.

Önceki haftaya ilişkin başvuru miktarı ise 210 binden 211 bine revize edildi.

Ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya göre 500 kişi artarak 209,750 bine çıktı.

Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları 15 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 9 bin azalarak 1 milyon 724 bine geriledi.

Kaynak: AA