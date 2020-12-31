ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde düştü
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde düştü

31.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:01
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Aralık ile biten haftada beklentilerin aksine düşüş göstererek 787 bin seviyesine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Aralık ile biten haftada beklentilerin aksine düşüş göstererek 787 bin seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 26 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 19 bin kişi azalarak 787 bin oldu.

Beklenmedik bir şekilde düşüş kaydeden verinin, 833 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 803 binden 806 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 17 bin 750 kişi artarak 836 bin 750'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 19 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 103 bin azalışla 5 milyon 219 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, son iki haftadır düşüş göstermesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

Analistler, Kovid-19 aşılaması başlamasına rağmen salgının kontrol altına alınmaktan uzak olduğunu ve işsizlik maaşı başvurularının muhtemelen bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağını belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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