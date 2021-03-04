ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az arttı
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az arttı

04.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:52
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin biraz altında artış göstererek 745 bine yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin biraz altında artış göstererek 745 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 745 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin biraz altında seyreden verinin, 750 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 730 binden 736 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin 750 azalarak 790 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 20 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 124 bin azalışla 4 milyon 295 bin olarak kaydedildi.

Analistler, iş gücü piyasasının toparlanmayı sürdürmek için mücadele ederken, işsizlik maaşı başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi döneme kıyasla yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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