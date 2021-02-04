ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

04.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:01
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ocak ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 779 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ocak ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 779 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi azalarak 779 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden verinin, 830 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 847 binden 812 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1.250 azalarak 848 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 23 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 193 bin azalışla 4 milyon 592 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, son 3 haftadır düşüş göstermesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

Analistler, aşılamanın başlamasına rağmen Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaktan uzak olduğunu belirterek, işsizlik maaşı başvurularının bir süre daha yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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