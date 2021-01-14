ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

14.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:08
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Ocak ile biten haftada beklentilerin üzerinde yükseliş göstererek 965 bine çıktı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Ocak ile biten haftada beklentilerin üzerinde yükseliş göstererek 965 bine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 181 bin kişi artarak 965 bin oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın etkisiyle piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden verinin, 795 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 787 binden 784 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 18 bin 250 kişi artarak 834 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 2 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 199 bin artışla 5 milyon 271 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, son haftalarda gösterdiği düşüşün ardından Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden sıkılaşan önlemlerin etkisiyle yükseliş kaydetti. Başvuru sayısı, geçen yılın ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu veri salgın öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam ederken analistler, vaka sayısındaki artışın işgücü piyasasındaki koşulları zayıflattığını belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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