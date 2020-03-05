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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 3 bin kişi azalarak 216 bine düştü.

05.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:22
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 3 bin kişi azalarak 216 bine düştü.

ABD , haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 29 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 216 bine geriledi. Başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi 215 bin olarak belirlenmişti.

Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 219 bin olarak gerçekleşmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 3 bin 250 kişi artarak 213 bine çıktı.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 22 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 7 bin kişi artarak 1 milyon 729 bine yükseldi.

Analistler, söz konusu verilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA

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