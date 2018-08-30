ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Arttı

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 213 bin olurken bir önceki haftaya göre artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 25 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 213 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 212 bin olarak belirlenmişti.

Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise revize edilmeyerek 210 binde sabit bırakıldı.

Veriler, ayrıca, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin 500 kişi azalarak 212 bin 250'ye gerilediğini gösterdi.

Süregelen işsizlik başvurularının ise 20 bin kişilik düşüşle 1 milyon 708 bine düştüğü bildirildi. Bir önceki haftaya dair süregelen işsizlik başvuruları ise 1 milyon 727 binden, 1 milyon 728 bine revize edildi.