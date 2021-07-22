ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Temmuz ile biten haftada beklentilerin aksine 419 bine yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Temmuz ile biten haftada beklentilerin aksine 419 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 17 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 51 bin kişi artarak 419 bine çıktı.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren ve 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvurularının 350 bin civarında gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 360 binden 368 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 750 bin artarak 385 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 10 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 29 bin azalışla 3 milyon 236 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, okulların açılması ve eylül ayı itibarıyla eyaletlerdeki işsizlik yardımlarının sona ermesiyle işgücü piyasasında yaşanan sıkıntıların sonbaharda azalmasını bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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