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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artışını sürdürdü

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artışını sürdürdü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Eylül ile biten haftada 362 bine çıkarak artışını üçüncü haftaya taşıdı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Eylül ile biten haftada 362 bine çıkarak artışını üçüncü haftaya taşıdı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 25 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin artarak 362 bine yükseldi.

Son 3 haftadır artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının 335 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 351 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 250 artarak 340 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 18 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 18 bin azalışla 2 milyon 802 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, Kovid-19 salgınında Delta varyantıyla artan vakaların iş gücü piyasasını etkileyebileceğini gösterdiğini belirtti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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