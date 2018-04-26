ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 49 Yılın Dibinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 209 bine gerileyerek son 49 yılın en düşük seviyesini kaydetti.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 21 Nisan ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 24 bin kişi azalarak 209 bin oldu. 1969'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen başvurulara yönelik beklenti 230 bin düzeyindeydi.



Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 250 kişilik azalışla 229 bin 250 kişiye indiğini gösterdi. 7 Nisan ile biten haftaya ait süregelen işsizlik başvurularının da 29 bin kişi azalarak 1 milyon 837 bine gerilediği bildirildi.