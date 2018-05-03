ABD'de İşsizlik Başvuruları Yükseldi

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 211 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 28 Nisan ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla, 2 bin kişi artarak 211 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 225 bin düzeyindeydi.



Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 7 bin 750 kişi azalarak 221 bin 500'e gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının 81 bin kişi azalarak 1 milyon 756 bine gerilediği bildirildi.