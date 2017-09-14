ABD'de İşsizlik Başvuruları Beklentilerin Aksine Azaldı

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları artış beklentilerinin tersine 14 bin düşüş kaydetti.

ABD'de İşsizlik Başvuruları Beklentilerin Aksine Azaldı

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları artış beklentilerinin tersine 14 bin düşüş kaydetti.

Kaynak: Dunya.com