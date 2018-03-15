ABD'de İşsizlik Başvuruları Beklendiği Gibi Gerçekleşti

– ABD'de işsizlik başvuruları 10 Mart'la biten haftada 4 bin azalarak beklendiği gibi 226 bin olarak gerçekleşti.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan açıklanan verilere göre, 10 Mart ile biten hafta aynı zamanda işsizlik başvurularının art arda 300 binin altında kaldığı 158. hafta oldu.

İşsizlik başvuruları verileri, ABD'de istihdam piyasasının güçlenmeye devam ettiğine işaret ediyor. - İstanbul