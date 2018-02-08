ABD'de İşsizlik Başvuruları 45 Yılın En Düşüğüne Yakın

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 221 bine gerileyerek son 45 yılın en düşük seviyesine yaklaştı.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 3 Şubat ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 221 bin oldu. Son 45 yılın en düşük seviyesine yakın gelen başvurulara yönelik beklenti 232 bin düzeyindeydi.



Ülkede, işsizlik talebinde son 45 yılın en düşük seviyesi 220 binle geçen ocak ayının ortalarında kaydedilmişti.



Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 10 bin kişi azalarak 224 bin 500 kişiye gerilediğini gösterdi. Bu rakam,Mart 1973'ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Ülkede, süregelen işsizlik başvurularının da 33 bin kişi azalarak 1 milyon 923 bine indiği bildirildi.



Analistler, düşük işsizlik maaşı talebinin tam istihdama yakın seyreden iş gücü piyasasıyla uyum gösterdiğini belirtiyor.