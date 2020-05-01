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ABD'de ISM imalat sanayi endeksi nisanda düştü

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi nisanda düştü
01.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:52

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

ISM, nisan ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi endeksi, nisanda bir önceki aya göre 7,6 puan azalarak 41,5 değerine düştü. Mart ayında 49,1 seviyesinde gerçekleşen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 36,9 değerini alması yönündeydi.

Endeksin, Nisan 2009 döneminden bu yana en yüksek düşüşünü kaydetmesinde, Kovid-19 salgını etkili oldu. Nisanda, üretim endeksi aylık 20,2 puan azalışla 27,5 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 15,1 puan azalarak 27,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam endeksi ise bu dönemde 16,3 puan azalışla 27,5 değerine geriledi.

Söz konusu dönemde, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 15'i daralma kaydetti. Nisanda sadece 2 sektör büyüme gösterdi ve bu sektörler "kağıt ürünleri" ile "gıda, içecek ve tütün ürünleri" oldu.

IHS Markit'in PMI verisi aşağı yönlü revize edildi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 36,9'dan 36,1 değerine revize edildi.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, nisan ayına ilişkin verinin, ABD'de Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin etkisiyle imalat sektöründe benzeri görülmemiş bir küçülmeye işaret ettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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