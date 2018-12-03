ABD'de Ism İmalat Sanayi Endeksi Beklentiyi Aştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Sanayi Endeksi, kasım ayında düşüş beklentisine karşın 59,3'e yükseldi.

ABD'de ISM İmalat Sanayi Endeksi, kasımda önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 59,3 oldu. Ekimde 57,7 ile son 6 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeksin kasımda 57,5'e gerilemesi bekleniyordu.



Düşüş beklentisine karşın artan ISM endeksinde yeni siparişler, üretim ve istihdam olmak üzere tüm alt endekslerdeki yükseliş belirleyici oldu.

Raporda, kasım ayı Yeni Siparişler Endeksi'nin önceki aya kıyasla 4,7 puan artışla 62,1'e, Üretim Endeksi'nin 0,7 puan yükselişle 60,6'ya ve İstihdam Endeksi'nin 1,6 puan kazançla 58,4'e çıktığı bildirildi.



Raporda yer verilen diğer bilgilere göre, Amerikan sanayi sektörünü oluşturan 17 alt endüstriden 13'ü kasımda genişleme kaydetti. Ekimde daralan sektörleri ise ana metaller, mineraller, ağaç ürünleri ve işlenmiş metaller oluşturdu.

ISM endekslerinin 50 ve üzerinde değerler alması "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.