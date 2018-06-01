ABD'de Ism İmalat Sanayi Endeksi Beklentiyi Aştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, mayıs ayında 58,7'ye yükselerek piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti.



ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, mayısta önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak 58,7 oldu. Son aylarda inişli çıkışlı bir grafik çizen endekse ilişkin mayıs beklentisi 58,2 seviyesindeydi.



Beklentinin üstünde açıklanan endekse yönelik raporda, mayıs ayında sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 16'sının genişlemeye devam ettiği ve ülke ekonomisinin genişlemeyi 109. aya taşıdığı bilgilerine yer verildi.



Rapora göre, Yeni Siparişler Endeksi bir önceki aya kıyasla 2,5 puan yükselişle 63,7'ye ve Üretim Endeksi 4,5 puan artışla 61,5'e çıktı. İstihdam Endeksi de mayısta 54,2'den 56,3'e yükseldi.



ISM verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.