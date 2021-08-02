ABD'de ISM imalat endeksi temmuzda beklentinin altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de ISM imalat endeksi temmuzda beklentinin altında kaldı

ABD'de ISM imalat endeksi temmuzda beklentinin altında kaldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 1,1 puan azalışla 59,5'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 1,1 puan azalışla 59,5'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak 59,5'e geriledi. Piyasa beklentilerinin biraz altında kalan verinin 60,9 değerini alması öngörülüyordu. Bu dönemde imalat sektörü büyüme hızında yavaşlama olduğunu gösteren endeks, haziranda 60,6 değerini almıştı.

Üretim endeksi temmuzda aylık 2,4 puan azalarak 58,4 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,1 puanlık düşüşle 64,9 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 3 puanlık artışla 52,9 değerine çıktı.

Bu dönemde, imalat sanayinin 18 alt sektöründen 17'si büyüme kaydederken, sadece bir sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektör tekstil oldu.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 63,1'den 63,4'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, haziranda 62,1 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, verilerin ABD imalat sektöründeki koşullarda "rekor" düzeyde iyileşmenin olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, genel olarak sektördeki büyümenin üretim ve yeni siparişlerdeki güçlü artışlarla desteklendiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Tanju Özcan Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli
Magazin Düm Tek Tek Haluk Levent Çağatay Akman Prens William
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de ISM imalat endeksi temmuzda beklentinin altında kaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:47:07. #1.14#

title