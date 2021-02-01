ABD'de ISM imalat endeksi ocakta beklentiyi karşılayamadı
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ABD'de ISM imalat endeksi ocakta beklentiyi karşılayamadı

01.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:36
ABD'de ISM imalat endeksi ocakta beklentiyi karşılayamadı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan azalışla 58,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan azalışla 58,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ISM, ocak ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, ocakta bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 58,7 değerine düştü.

İmalat sektöründe 8 ay art arda büyümeye işaret etmesine rağmen bu dönemde piyasa beklentilerinin gerisinde kalan verinin, 60 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, geçen yıl aralıkta ise 60,5 değerini almıştı.

Üretim endeksi ocakta aylık 4 puan azalışla 60,7 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 6,4 puanlık düşüşle 61,1 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise ocakta 0,9 puan artışla 52,6 değerine çıktı.

Bu dönemde, imalat sanayinin 18 alt sektöründen 16'sı büyüme kaydederken, sadece 2 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektörler; baskı ile petrol ve kömür ürünleri oldu.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisinde revizyon

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 59,1'den 59,2'ye revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, geçen yıl aralıkta 57,1 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, ocak ayı verilerinin ABD'nin imalat sektöründeki iyileşmeye işaret ettiği belirtildi.

Ülkedeki imalat sanayi üretiminin 2021'e güçlü bir şekilde başladığı belirtilen açıklamada, ocak ayında tüketici talebinin arttığı kaydedildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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