ABD'de ISM İmalat Endeksi Geriledi
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ABD'de ISM İmalat Endeksi Geriledi

ABD'de ISM İmalat Endeksi Geriledi
Habermetre - Haberler | Toplum

ABD'de ISM imalat PMI endeksi Temmuz ayında 1, 1 puan düşerek 59, 5'e geriledi.

ABD'de ISM imalat PMI endeksi Temmuz ayında 1, 1 puan düşerek 59, 5'e geriledi. Endeksin Temmuz ayındaki değeri, Ocak ayı sonrasının en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, endeksin Temmuz ayında 60, 9 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Endeksin 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşmesi, sektörde büyümeyi işaret etmektedir. İmalat sanayi, ABD ekonomisinin %11, 9'unu oluşturmaktadır.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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