ABD'de ISM imalat endeksi Aralık 2020'de beklentiyi aştı
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ABD'de ISM imalat endeksi Aralık 2020'de beklentiyi aştı

05.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:19
ABD'de ISM imalat endeksi Aralık 2020'de beklentiyi aştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, geçen yıl aralıkta beklentileri geride bırakarak aylık 3,2 puan artarak 60,7'ye yükseldi ve Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, geçen yıl aralıkta beklentileri geride bırakarak aylık 3,2 puan artarak 60,7'ye yükseldi ve Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ISM, Aralık 2020 döneminde ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 60,7 değerine yükseldi. Bu değerle endeks, Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl mart ve nisan aylarında sektörde daralma yaşandığına işaret eden, mayıs ayı itibarıyla girdiği toparlanma eğilimi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, aralıkta 56,6 değerini alması yönündeydi.

Art arda 8 aydır artış kaydeden endeks, Kasım 2020'de ise 57,5 değerini almıştı.

Üretim endeksi geçen yıl aralıkta aylık 4 puan artışla 64,8 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,8 puanlık yükselişle 67,9 seviyesine çıktı.

İstihdam endeksi de aynı dönemde 3,1 puan artışla 51,5 değerine yükseldi.

Bu dönemde, imalat sanayinin 18 alt sektöründen 16'sı büyüme kaydederken, sadece 2 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektörler; baskı ve metalik olmayan mineral ürünler oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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