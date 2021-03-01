ABD'de ISM imalat endeksi 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı
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ABD'de ISM imalat endeksi 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı

01.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:32
ABD'de ISM imalat endeksi 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla 2,1 puan artışla 60,8'e çıkarak 3 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla 2,1 puan artışla 60,8'e çıkarak 3 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

ISM, şubat ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, şubatta bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 60,8 değerine çıktı.

Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan verinin, 58,8 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ocakta ise 58,7 değerini almıştı.

Üretim endeksi şubatta aylık 2,5 puan artışla 63,2 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,7 puanlık yükselişle 64,8 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise şubatta 1,8 puan artışla 54,4 değerine yükseldi.

Bu dönemde, imalat sanayinin 18 alt sektöründen 16'sı büyüme kaydederken, sadece 2 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektörler, baskı ile petrol ve kömür ürünleri oldu.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisinde revizyon

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 58,5'ten 58,6'ya revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, ocakta 59,2 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, şubat ayı verilerinin ABD imalat sektöründe belirgin bir iyileşme olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, genel büyüme hızının azalmasına rağmen Nisan 2010'dan bu yana kaydedilen en hızlı ikinci büyüme olduğu ve üretim ile yeni siparişlerdeki artışlarla desteklendiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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