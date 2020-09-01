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ABD'de ISM imalat endeksi 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 56'ya yükseldi ve Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de ISM imalat endeksi 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı
01.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:44

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 56'ya yükseldi ve Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ISM, ağustos ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 56 değerine yükseldi. Bu değerle endeks, Ocak 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında sektörde daralma yaşandığına işaret eden, mayıs ayı itibarıyla ise toparlanma eğilimine giren veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 54,5 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu endeks, temmuzda ise 54,2 değerini almıştı.

Üretim endeksi ağustosta aylık 1,2 puan artışla 63,3 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 6,1 puanlık yükselişle 67,6 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de ağustosta 2,1 puan artışla 46,4 değerine yükseldi.

Bu dönemde, imalat sanayinin 18 alt sektöründen 15'i büyüme kaydederken sadece 3 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektörler baskı, petrol ve kömür ürünleri ile mobilya olarak sıralandı.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisi 53,1'e revize edildi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 53,6'dan 53,1'e revize edildi.

Aşağı yönlü revizyona rağmen endeks, Ocak 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetti. İmalat sanayi PMI verisi temmuz ayında ise 50,9 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, ağustos ayı verilerinin imalat sektöründeki "sağlam" bir iyileşmeye işaret ettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: AA

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