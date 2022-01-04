ABD'de ISM imalat endeksi 11 ayın en düşük seviyesinde - Haberler Ekonomi
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ABD'de ISM imalat endeksi 11 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de ISM imalat endeksi 11 ayın en düşük seviyesinde
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre 2,4 puan azalışla 58,7'ye inerek 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre 2,4 puan azalışla 58,7'ye inerek 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ISM, Aralık 2021 dönemine ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, aralıkta bir önceki aya kıyasla 2,4 puan azalarak 58,7'ye indi.

Piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen verinin 60 değerini alması öngörülüyordu.

Endeks, Kasım 2021'de 61,1 değerini almıştı.

Üretim endeksi aralıkta aylık 2,3 puan azalarak 59,2 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,1 puan azalışla 60,4 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 0,9 puanlık artışla 54,2 değerine yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 15 alt sektörü büyüme kaydederken, 3 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektörler, ahşap ürünleri, basım ve ilgili faaliyetler ile kağıt ürünleri oldu.

ISM verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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