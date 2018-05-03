ABD'de Ism İmalat Dışı Endeksi Nisan'da 56.8'e Geriledi, Beklenti 58.2

ABD'de imalat dışı faaliyetler Nisan'da da yavaşlamaya devam etti. Institute of Supply Management (ISM) tarafından açıklanan ISM İmalat Dışı Endeksi Nisan'da 56.8'e geriledi. Beklenti ise endeksin Mart'taki 58.8 düzeyinden Nisan'da 58.2 düzeyine gerilemesiydi.

Öte yandan 50 üzeri her değer hizmet sektörünün büyümekte olduğunu gösteriyor.

İmalat Dışı Endeks ABD'de 98 aydır büyümeye işaret ediyor. - İstanbul