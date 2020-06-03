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ABD'de ISM imalat dışı endeksi mayısta yükseldi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, mayısta aylık 3,6 puan artarak 45,5 değerine yükseldi.

ABD'de ISM imalat dışı endeksi mayısta yükseldi
03.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:31

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, mayısta aylık 3,6 puan artarak 45,5 değerine yükseldi.

ISM, mayıs ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, mayısta önceki aya kıyasla 3,6 puan artarak 45,4 seviyesine çıktı.

Kovid-19 salgını nedeniyle sektörde daralmanın devam ettiğine işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta 44 değerini alması yönündeydi. Endeks, nisanda ise 41,8 değerine gerileyerek Mart 2009 döneminden bu yana en düşük seviyeyi kaydetmişti.

İmalat dışı sektörde, mayısta, üretim endeksi aylık 15 puan artışla 41 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 9 puan artarak 41,9 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 1,8 puan artışla 31,8 değerine çıktı.

Bu dönemde ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki imalat dışı 4 sektörde büyüme, 14 sektörde ise daralma yaşandığını ortaya koydu. Büyüme gösteren sektörler, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, finans ve sigorta, kamu yönetimi ile bilgi oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) açıkladı.

Buna göre, mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 36,9'dan 37,5'e revize edildi. Hizmet sektörü PMI verisi, nisanda Kovid-19 salgınının etkisiyle rekor seviyede düşmüş ve 26,7 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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