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ABD'de ISM imalat dışı endeksi haziranda beklentiyi aştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, haziranda aylık 11,7 puan artarak 57,1 değerine yükseldi.

ABD'de ISM imalat dışı endeksi haziranda beklentiyi aştı
06.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:49

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, haziranda aylık 11,7 puan artarak 57,1 değerine yükseldi.

ISM, haziran ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, haziranda önceki aya kıyasla 11,7 puan artarak 57,1 seviyesine çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayıs aylarında sektördeki daralmaya işaret eden, haziranda ise tekrar büyüme trendini yakalayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 50,1 değerini alması yönündeydi.

Endeks, nisanda 41,8 ve mayısta 45,4 seviyelerinde gerçekleşerek imalat dışı sektörde daralma olduğunu göstermişti.

Bu dönemde üretim endeksi, haziranda aylık 25 puan artışla 66 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 19,7 puan artarak 61,6 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 11,3 puan yükselişle 43,1 değerine çıktı.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki imalat dışı 14 sektörde büyüme, 3 sektörde ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Küçülme gösteren sektörler, madencilik, diğer hizmetler ile şirketlerin yöneyimi ve destek hizmetleri oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de haziran ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) revizyona gitti.

Buna göre, haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 46,7'den 47,9'a revize edildi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI verisi de haziranda 47,9 olarak güncellendi. Bileşik PMI'a ilişkin haziran ayına ait öncü veri daha önce 46,8 olarak açıklanmıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

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