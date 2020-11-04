ABD'de ISM imalat dışı endeksi, ekimde beklentinin altında kaldı
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ABD'de ISM imalat dışı endeksi, ekimde beklentinin altında kaldı

04.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:20
ABD'de ISM imalat dışı endeksi, ekimde beklentinin altında kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ekimde aylık 1,2 puan azalarak 56,6 değerine düştü.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ekimde aylık 1,2 puan azalarak 56,6 değerine düştü.

ISM ekim ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, ekimde önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak 56,6 değerine geriledi.

Hizmet sektörü faaliyetlerindeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden ekim ayı verisine ilişkin piyasa beklentisi, 57,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Endeks, eylülde 57,8 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, ekimde aylık 1,8 puan azalışla 61,2 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,7 puan azalarak 58,8 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 1,7 puan azalışla 50,1 değerine düştü.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki hizmet sektöründe 16 alanda büyüme, 2 sektörde ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Bu dönemde küçülme gösteren sektörler, "sanat, eğlence ve rekreasyon" ile "kamu yönetimi" oldu.

Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin nihai verileri

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de ekim ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 56'dan 56,9 değerine revize edildi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI verisi de ekimde 55,5'ten 56,3'e yukarı yönlü olarak güncellendi.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması "genişlemeye", 50'nin altında değer alması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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