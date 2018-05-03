ABD'de Ism İmalat Dışı Endeksi Beklentiyi Karşılamadı
NEW Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) ABD'ye ilişkin imalat dışı endeksi, geçen ay 56,8'e gerileyerek beklentinin altında kaldı.
NEW Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) ABD'ye ilişkin imalat dışı endeksi, geçen ay 56,8'e gerileyerek beklentinin altında kaldı.
ISM'nin raporuna göre, ISM imalat dışı endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 2 puan azalarak 56,8 oldu.
Piyasa beklentisi, endeksin 58,1 olması yönündeydi. Endeks, mart ayında 58,8 seviyesini almıştı.
Beklenenden fazla gerileyen ISM imalat dışı endeksi, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan imalat harici sektörlerde büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.