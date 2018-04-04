ABD'de Ism İmalat Dışı Endeksi Beklentiyi Karşılamadı

Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) ABD'ye ilişkin imalat dışı endeksi mart ayında, 58,8'e gerileyerek beklentinin altında kaldı.



ISM'nin raporuna göre, ISM imalat dışı endeksi, martta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 58,8 oldu. Piyasalar endeksin 59'a gerilemesini bekliyordu.



Beklenenden fazla gerileyen ISM imalat dışı endeksi, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan imalat harici sektörlerde büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.



Endeks için yapılan ankete katılan iş yerlerinden alınan bilgilere göre, imalat harici 18 alt sektörden 15'i martta genişleme kaydetti.



Bu arada, uluslararası finans kuruluşu IHS Markit'in yine bugün açıklanan nihai verilerine göre, hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 54'e geriledi. Önceki ay 55,9 değerini alan endekse ilişkin beklenti 54,1 seviyesindeydi.



ISM ve PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.