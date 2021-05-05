ABD'de ISM imalat dışı endeks nisanda beklenenin aksine azaldı
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ABD'de ISM imalat dışı endeks nisanda beklenenin aksine azaldı

ABD'de ISM imalat dışı endeks nisanda beklenenin aksine azaldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, nisanda piyasa beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık 1 puan azalışla 62,7 değerine geriledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, nisanda piyasa beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık 1 puan azalışla 62,7 değerine geriledi.

ISM, nisan ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, nisanda önceki aya kıyasla 1 puan azalarak 62,7 değerine indi.

Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren verinin, 64,3 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, martta 63,7 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, nisanda aylık 6,7 puan azalışla 62,7 değerine düşerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 4 puan azalarak 63,2 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 1,6 puan artışla 58,8'e çıktı.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki hizmet sektöründe 17 alanda büyüme, 1 alanda ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Bu dönemde küçülme gösteren alan, "tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık" oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de nisan ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 63,1'den 64,7 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, martta 60,4 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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