ABD'de ISM imalat dışı endeks martta rekor seviyeye yükseldi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, martta aylık 8,4 puan artışla 63,7 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, martta aylık 8,4 puan artışla 63,7 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ISM mart ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, martta önceki aya kıyasla 8,4 puan artarak 63,7 değerine çıktı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 59 değerini alması yönündeydi. Endeks, şubatta 55,3 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, martta aylık 13,9 puan artışla 69,4 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 15,3 puan artarak 67,2 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 4,5 puan artışla 57,2'ye çıktı.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki hizmet sektörünün 18 alt sektörünün hepsinde büyüme yaşandığını ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de mart ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, mart ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 60'dan 60,4 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, şubatta 59,8 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin