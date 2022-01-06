ABD'de ISM imalat dışı endeks geçen ay beklenenden fazla düştü

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, geçen yıl aralıkta aylık 7,1 puan azalışla 62 değerine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ISM, Aralık 2021 dönemine ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, aralıkta önceki aya kıyasla 7,1 puan azalarak 62 değerine indi.

Hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamayı gösteren ve piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden verinin bu dönemde 66,9 değerini alması öngörülüyordu.

Endeks, geçen yıl kasımda 69,1 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Üretim endeksi, aralıkta aylık 7 puan azalışla 67,6'ya gerilerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 8,2 puan azalarak 61,5 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 1,6 puan azalışla 54,9'a düştü.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 16 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde daralma gösteren tek sektör madencilik oldu.

ISM verisinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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