ABD'de ISM imalat dışı endeks ağustosta beklenenden az düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de ISM imalat dışı endeks ağustosta beklenenden az düştü

ABD'de ISM imalat dışı endeks ağustosta beklenenden az düştü
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ağustosta aylık 2,4 puan azalışla 61,7 değerini alarak piyasa beklentilerinden az düşüş gösterdi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ağustosta aylık 2,4 puan azalışla 61,7 değerini alarak piyasa beklentilerinden az düşüş gösterdi.

ISM, ağustos ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 2,4 puan azalışla 61,7 değerine geriledi.

Bu dönemde hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamayı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi 61,5 değerini alması yönündeydi. Endeks, temmuzda 64,1'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Üretim endeksi, ağustosta aylık 6,9 puan azalışla 60,1'e düşerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,5 puan azalarak 63,2 seviyesine indi. İstihdam endeksi de bu dönemde 0,1 puan azalışla 53,7'ye geriledi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 17 endüstrisinde büyüme olduğunu, daralma gösteren tek sektörün "sanat, eğlence ve dinlenme" olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisi revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 55,2'den 55,1 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, temmuz 59,9 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,32'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,32'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Mesut Akusta Haluk Levent
Spor Salih Uçan Ali Öztürk Fatih Terim Şenol Güneş Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD'de ISM imalat dışı endeks ağustosta beklenenden az düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 17:48:02. #1.16#

title