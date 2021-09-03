ABD'de ISM imalat dışı endeks ağustosta beklenenden az düştü

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ağustosta aylık 2,4 puan azalışla 61,7 değerini alarak piyasa beklentilerinden az düşüş gösterdi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ağustosta aylık 2,4 puan azalışla 61,7 değerini alarak piyasa beklentilerinden az düşüş gösterdi.

ISM, ağustos ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 2,4 puan azalışla 61,7 değerine geriledi.

Bu dönemde hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamayı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi 61,5 değerini alması yönündeydi. Endeks, temmuzda 64,1'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Üretim endeksi, ağustosta aylık 6,9 puan azalışla 60,1'e düşerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,5 puan azalarak 63,2 seviyesine indi. İstihdam endeksi de bu dönemde 0,1 puan azalışla 53,7'ye geriledi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 17 endüstrisinde büyüme olduğunu, daralma gösteren tek sektörün "sanat, eğlence ve dinlenme" olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisi revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 55,2'den 55,1 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, temmuz 59,9 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin