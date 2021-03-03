ABD'de ISM imalat dışı endeks 9 ayın en düşük seviyesine geriledi
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ABD'de ISM imalat dışı endeks 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

03.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:36
ABD'de ISM imalat dışı endeks 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, şubatta aylık 3,4 puan azalışla 55,3 değerini alarak 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, şubatta aylık 3,4 puan azalışla 55,3 değerini alarak 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ISM şubat ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, şubatta önceki aya kıyasla 3,4 puan azalarak 55,3 değerine indi.

Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, ocak ayındaki değerini koruması yönündeydi. Endeks, ocakta 58,7 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, şubatta aylık 4,4 puan azalışla 55,5 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 9,9 puan azalarak 51,9 seviyesine düştü. İstihdam endeksi de bu dönemde 2,5 puan azalışla 52,7'ye indi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki hizmet sektöründe 17 alanda büyüme, 1 alanda ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Bu dönemde küçülme gösteren alan, emlak sektörü oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de şubat ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 58,9'dan 59,8 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, ocakta 58,3 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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